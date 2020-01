Doria quer retomar obras do Rodoanel Norte e do Metrô até o fim de julho

As obras paralisadas no Estado de São Paulo serão retomadas até o fim de julho, segundo o governador João Doria (PSDB). Na lista estão construções como a do Rodoanel Norte e as do Metrô, como a linha 17-Ouro.

O tucano ressaltou que, desde que assumiu o cargo, 72% dos projetos que estavam parados foram resgatados.

Veja também:

Bolsonaro propõe mudar tributação de combustíveis

Multas aplicadas a veículos clonados podem ser canceladas

O governador também falou sobre os aeroportos regionais do Estado. Segundo Doria, todos os terminais passarão por concessão para a iniciativa privada até a metade deste ano. O político participou nesta quarta (15) da entrega do viaduto de acesso e retorno do km 507,5 da rodovia Marechal Rondon, no município de Coroados – 446 km da capital paulista.