Previsão do Tempo: temperaturas caem e chuva continua nesta sexta em SP

Ares gelados tomam a capital paulista nesta sexta-feira (17), enquanto uma frente fria chega à cidade. A queda nas temperaturas estará acompanhada de garoa, chuva forte, e céus nublados.

A previsão do tempo é fornecida pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo.

A taxa de umidade do ar sobe amanhã em São Paulo, com a mínima ficando em 70%, e uma máxima de 95%. A chuva começa logo de madrugada, alto potencial de tempestade – e vai perdendo força ao longo do dia. À tarde, é possível que a água dê uma trégua ao paulistano, mas o céu continua nublado ao longo do dia.

As temperaturas não devem variar muito com o passar das horas. A máxima temperatura prevista para a sexta-feira é de 22ºC, enquanto a mínima fica em 18ºC.