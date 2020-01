Preso algemado que fugiu de delegacia pela porta da frente é recapturado

O homem recapturado depois de fugir pela porta da frente do 75º DP (Vila Arpoador), no Butantã, zona oeste de São Paulo, passa nesta quinta-feira (16) por audiência de custódia na Justiça. Ele foi pego em casa, na cidade de Taboão da Serra, Grande São Paulo, na tarde de quarta (15).

Na segunda-feira (13), num momento de distração dos policiais, o homem saiu correndo pela porta da frente da delegacia, mesmo algemado. No momento da fuga do 75º DP (Jardim Arpoador), o preso estava para assinar um documento antes de dar entrada no local.

Uma investigação foi aberta pela Corregedoria para apurar as circunstâncias da fuga. O nome do preso não foi revelado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito e outros dois homens foram detidos em uma investigação sobre roubo de carga.

Veja também:

Ônibus de turismo tomba na rodovia Régis Bittencourt e 15 ficam feridos

Preço do aluguel de imóveis tem 1ª alta real desde 2013