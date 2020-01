Pela primeira vez, Papa nomeia uma mulher para posto diplomático no Vaticano

Um momento histórico para o Estado do Vaticano. O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira (15), a primeira mulher para o cargo de gerência na Secretaria de Estado do Vaticano. A nomeada é a advogada Francesca Di Giovanni, de 66 anos. Ela será responsável pela seção de relações multilaterais da Secretaria, que rege as relações exteriores do Vaticano.

"É a primeira vez que uma mulher tem um cargo de direção na Secretaria de Estado. O Santo Padre tomou uma decisão inovadora, certamente, representa um sinal de atenção para com as mulheres. Mas a responsabilidade é mais ligada ao trabalho do que pelo fato de ser mulher", declarou a advogada ao Vatican News, segundo o G1.