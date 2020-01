Os 5 programas que aceitam a nota do ENEM como inscrição

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) divulgará os resultados nesta sexta-feira, (17). Maior oportunidade para entrar em universidades públicas, privadas e até faculdades internacionais, muitos candidatos não sabem quais oportunidades podem conquistar com a nota. Pensando em ajudá-los, o PRAVALER listou cinco programas que aceitam a nota do ENEM como inscrição. Confira!

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

1) Sistema de Seleção Unificada (SISU)

Voltado para quem deseja entrar em universidades federais, o SISU exige que o candidato tenha atingido uma nota acima de zero na redação do ENEM.

O estudante pode escolher até duas opções de cursos em universidades participantes e o sistema selecionará os candidatos com melhor pontuação. As inscrições para participar do SISU estarão abertas de 21 a 24 de janeiro de 2020. O anunciado será divulgado no dia 28.

2) Programa Universidade para Todos (ProUni)

Voltado para quem deseja estudar com bolsa de estudo integral (100%) ou parcial (50%) em instituições privadas, o Prouni abrirá suas inscrições no dia 28 e seguirá até 31 de janeiro.

Para participar do programa, o candidato teve ter participado de alguma edição do ENEM desde 2010, ter obtido o mínimo 450 pontos na prova e ter atingido nota acima de zero na redação. Para bolsas integrais, a renda familiar mensal do candidato deve ser de até um salário mínimo e meio por pessoa.

3) Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies)

Com o Fies, é possível estudar com financiamento do governo. A cobrança é feita após a formação do aluno e o pagamento é realizado de forma gradual ao longo dos anos. Para se inscrever, é necessário obter o mínimo de 450 pontos na prova múltipla escolha e não ter zerado a redação.

Já o P-Fies, inclui bancos privados e fintechs — como o PRAVALER — como agentes financeiros do empréstimo, com limite de renda familiar mensal de até cinco salários mínimos por pessoa, também oferece financiamento.

O programa passará por mudanças no segundo semestre, sem mais a exigência do Enem ou limite de renda. A janela para candidatura ao programa será entre 5 e 12 de fevereiro de 2020, com os resultados previstos para dia 26 do mesmo mês. A inscrição na lista de espera poderá ser feita entre 28 de fevereiro e 31 de março de 2020.

4) Ingresso direto em universidades

Poucos candidatos sabem, mas a nota do ENEM também pode ser usada para entrar em uma instituição de ensino superior particular (como um vestibular). O único pré-requisito para a modalidade é que o candidato tenha participado de alguma edição do ENEM desde 2010.

Para participar, os candidatos devem realizar a inscrição no site ou diretamente na faculdade de interesse e aguardar o resultado da seleção.

5) Universidades portuguesas

Pensando em estudar no exterior? A nota do ENEM também pode ser utilizada para processos seletivos em mais de 40 instituições de ensino superior portuguesas, que utilizam seus próprios sistemas de regras e pesos de notas para a seleção no chamado ENEM Portugal. As inscrições, resultados do processo seletivo e lista de espera seguem as regras e calendário de cada instituição.

