Ônibus de turismo tomba na rodovia Régis Bittencourt e 15 ficam feridos

Um ônibus de turismo tombou e 15 pessoas ficaram feridas no início da manhã desta quinta-feira (16) na rodovia Régis Bittencourt. O acidente ocorreu por volta das 5h no sentido capital, km 313, altura de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus estava com 48 pessoas quando foi fechado por outro veículo e perdeu o controle. Ele bateu em um talude e virou na pista.

Veja também:

Doria quer retomar obras do Rodoanel Norte e do Metrô até o fim de julho

Multas aplicadas a veículos clonados podem ser canceladas

Após o tombamento, 14 pessoas tiveram ferimentos leves e uma criança de oito anos, moderado. Eles foram levados para dois hospitais na região, em Juquitiba e Itapecerica da Serra.

O ônibus saiu de Curitiba, no Paraná, por volta das 23h de quarta-feira (15), com destino a capital paulista. Com o acidente, a pista chegou a ser bloqueada, com veículos passando pelo acostamento, mas o coletivo foi destombado e, a via, liberada.