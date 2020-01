Museu do Ipiranga recebe festival de grafite no aniversário de SP

No dia 25 de janeiro, data em que a cidade de São Paulo comemora os 466 anos de sua fundação, os 219 metros de tapumes que protegem a fachada do Museu do Ipiranga – atualmente em obras de restauro e ampliação – serão palco de um festival de grafite. O evento reunirá 35 artistas com a missão de transformar os anteparos em uma grande obra de arte.

O "Tapume! Festival de Graffiti" também oferecerá música, palestras gratuitas e oficinas de grafite. Às 10h ocorrerá a palestra Arte Urbana no Século 21, na avenida Nazaré, número 268. O DJ Julio Torres comandará a trilha sonora do festival das 10h, até as 14h. Em diversos horários, oficinas de grafite também serão ministradas. Inscrições podem ser feitas na página do festival no Facebook.

O Museu do Ipiranga, fechado desde 2013, iniciou em outubro do ano passado suas obras de restauro, ampliação e modernização. O espaço deverá ser reaberto em setembro de 2022, para a celebração do bicentenário da Independência do Brasil. Com duração de 30 meses, a obra será patrocinada via Lei de Incentivo à Cultura por 13 empresas.