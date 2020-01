IPTU 2020: Saiba como consultar o valor do imposto em São Paulo

As notificações de pagamento do IPTU 2020 começaram a ser distribuídas pela Prefeitura de São Paulo a partir desta sexta-feira (17) e começam a chegar durante a semana. Neste ano, o imposto teve um aumento de 3,5%, referente à reposição da inflação.

O proprietário de um imóvel na capital paulista pode, desde quarta-feira (15), consultar o valor do imposto pelo site da prefeitura. Para acessar as informações é preciso confirmar dados, como o número do cadastro do imóvel, na página "Consulta da Emissão Geral do IPTU 2020".

O pagamento da primeira parcela ou da cota única, com desconto de 3%, deve ser realizado em fevereiro. Quem optou pelo envio a administradoras poderá pagar até o dia 20 de março.

Assim como em 2019, não haverá envio mensal de boletos. Portanto, quem parcelar o IPTU 2020 receberá, a partir da segunda, todos as demais guias de pagamento.

O imposto pode ser pago em qualquer agência bancária, caixa eletrônico e lotérica, assim como na internet pelo aplicativo ou site do seu banco. É preciso apresentar o número do cadastro do imóvel, disponível na notificação da prefeitura.

Vencimento das parcelas do IPTU 2020 em São Paulo

• no dia escolhido, para os contribuintes que fizeram opção via atualização cadastral (Lei nº 14.089, de 22/11/2005);

• no dia 9 ou no dia 14, para os contribuintes que não fizeram opção de dia de vencimento;

• no dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por Administradoras de Imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março.

Vencimento da primeira parcela ou pagamento à vista Postagem no correio Limite para recebimento do contribuinte Período para emitir 2ª via pela internet ou efetuar a comunicação nas subprefeituras 1/2 17/1 24/1 27 a 31/1 2/2 17/1 24/1 27 a 31/1 3/2 17/1 24/1 27 a 31/1 4/2 22/1 27/1 28/1 a 3/2 5/2 23/1 28/1 29/1 a 4/2 6/2 23/1 29/1 30/1 a 5/2 7/2 23/1 30/1 31/1 a 6/2 8/2 24/1 31/1 3/2 a 7/2 9/2 24/1 31/1 3/2 a 7/2 10/2 24/1 31/1 3/2 a 7/2 11/2 29/1 3/2 4/2 a 10/2 12/2 30/1 4/2 5/2 a 11/2 13/2 30/1 5/2 6/2 a 12/2 14/2 30/1 6/2 7/2 a 13/2 15/2 31/1 7/2 10/2 a 14/2 16/2 31/1 7/2 10/2 a 14/2 17/2 31/1 7/2 10/2 a 14/2 18/2 5/2 10/2 11/2 a 17/2 19/2 6/2 11/2 12/2 a 18/2 20/2 6/2 12/2 13/2 a 19/2 21/2 6/2 13/2 14/2 a 20/2 22/2 7/2 14/2 17/2 a 21/2 23/2 7/2 14/2 17/2 a 21/2 24/2 7/2 14/2 17/2 a 21/2 25/2 7/2 14/2 17/2 a 21/2 26/2 7/2 14/2 17/2 a 21/2 27/2 12/2 17/2 18/2 a 26/2 28/2 13/2 18/2 19/2 a 27/2 29/2* 13/2 19/2 20/2 a 28/2

* Em fevereiro, essa data de vencimento valerá também para os optantes pelo vencimento no dia 30, prevalecendo o dia de opção para os meses seguintes