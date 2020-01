Helicóptero tem falha mecânica e faz pouso forçado em prédio na Faria Lima

Um helicóptero fez um pouso forçado na manhã desta quinta-feira (16) na laje de um prédio da avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona sul de São Paulo. O veículo, que presta serviço de táxi aéreo, perdeu altitude pouco depois da decolagem, em outro ponto da mesma via.

Segundo testemunhas, a aeronave quase bateu nas janelas de um prédio, mas conseguiu pousar sem causar danos no prédio do banco Itaú, no número 3.500, por volta das 10h. Ninguém ficou ferido.

Em comunicado, a instituição financeira afirmou que o pouso emergencial foi causado por uma falha mecânica no helicóptero. “O banco está prestando assistência para que os reparos necessários sejam realizados e a aeronave, que é de uma empresa de táxi aéreo, removida.”

