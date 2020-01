Enem divulga notas nesta sexta; saiba como consultar

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) divulgará na sexta-feira (17) as notas de quase 4 milhões de pessoas que realizaram a avaliação em 2019. Os participantes terão acesso à pontuação das provas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e da redação.

O cálculo feito não leva em consideração a quantidade de acertos, mas sim a TRI (Teoria de Resposta ao Item), algoritmo utilizado para identificar os conhecimentos do candidato por meio de seu padrão de erros e acertos.

Para consultar os resultados, basta acessar a Página do Participante, informar o CPF e inserir a senha cadastrada no momento de inscrição ao exame

Com os resultados, os estudantes poderão concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que terá inscrições abertas no período de 21 a 24 de janeiro.

As notas também podem ser utilizadas para inscrição no ProUni (Programa Universidade para Todos) e no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), que fornecem bolsas em instituições privadas. Para o ProUni, é possível se inscrever de 28 a 31 de janeiro e, para o Fies, de 5 a 12 de fevereiro.