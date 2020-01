Debate na Band entre candidatos em SP será no dia 5 de agosto

Uma reunião entre o jornalismo da Band e partidos realizada ontem na sede da emissora em São Paulo definiu as datas dos debates entre os concorrentes à Prefeitura de São Paulo.

Como já é tradição, o primeiro debate do primeiro turno será realizado na Band, no dia 5 de agosto. Se houver segundo turno, o confronto está agendado para o dia 9 de outubro, com possibilidade de passar para o dia 13 do mesmo mês.

Em abril, estreia o programa Band Eleições, que irá ao ar às quartas-feiras até a semana seguinte do segundo turno. No mês de julho, começa a cobertura diária dos candidatos nos telejornais, plataformas digitais e rádios do grupo.

Ao longo de toda a campanha, o Índice Band vai medir a intenção de votos para as prefeituras das principais capitais do país.

“Nós apresentamos nesse encontro com os partidos as linhas gerais da cobertura deste ano eleitoral, que será coordenada em todos os veículos e áreas do grupo com novidades e algumas ênfases especiais”, disse Fernando Mitre, diretor nacional de jornalismo da Band.

Uma dessas ênfases, afirmou, será o protagonismo do eleitor. “Nós vamos conversar com as populações e permitir que elas se expressem na Band para colocar seus problemas e buscar soluções para o seu dia a dia.” Mitre completou: “Vamos cobrar dos candidatos, ao lado da população, os problemas das grandes cidades”.