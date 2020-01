Caminhão tomba, atinge casas e bloqueia rua na Vila Alpina

A rua das Heras, na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, está totalmente bloqueada na tarde desta quinta-feira (16). Um caminhão tombou e atingiu residências no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 29 anos foi socorrido com ferimentos no rosto e levado a um hospital da região. Ao menos três casas foram atingidas.

O bloqueio ocorre próximo à avenida José da Nóbrega Botelho. O veículo transportava óleo vegetal, mas não houve queda de carga. Não há previsão para liberação da via.

