Processo de impeachment de Trump deve ir para Senado dos EUA nesta quinta

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução do processo de impeachment contra o presidente americano, Donald Trump, para enviá-lo ao Senado.

Os artigos serão entregues quando o Senado anunciar que está formalmente pronto para recebê-los, o que provavelmente será na quinta-feira, 15, de acordo com um assessor do Partido Republicano.

Mais cedo, a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, anunciou sete responsáveis pelo processo, que defenderão o argumento do Partido Democrata pela remoção de Trump do cargo durante o julgamento no Senado, que deve começar na próxima terça-feira.

Pelosi nomeou o presidente do Comitê Judiciário, Jerrold Nadler, de Nova York; o presidente do Comitê de Inteligência, Adam Schiff, da Califórnia; o presidente do Democratic Caucus, Hakeem Jeffries, de Nova York; além de Zoe Lofgren, da Califórnia, Val Demings, da Flórida, Sylvia Garcia, do Texas, e Jason Crow, do Colorado. Fonte: Dow Jones Newswires.