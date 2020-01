As linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada por causa de interferência na via no final da tarde desta quarta-feira em São Paulo.

Segundo a companhia, a falha começou na estação Sé, que gerou um efeito cascata em outras estações.

Muitos ouvintes da BandNews FM relatam plataformas lotadas e dificuldades para entrar nos vagões.