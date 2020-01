Metrô tem falhas nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha nesta quarta

O Metrô de São Paulo registrou três falhas em duas linhas desde o início da operação nesta quarta-feira (15). A primeira foi na linha 1-Azul, pouco depois das 5h, quando uma falha em um trem na estação Jabaquara trouxe lentidão ao ramal.

Depois, às 6h40, um problema de equipamento na via entre as estações Brás e Pedro II afetaram a circulação da linha 3-Vermelha, com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações. Segundo a companhia, trata-se de uma falha "intermitente" – que vai e volta.

A linha estava em processo de normalização quando as restrições de operação tiveram que ser retomadas. Técnicos do Metrô trabalham no local para normalizar a operação – às 9h15, um novo aviso sobre a retomada do ritmo normal foi emitido na rede social Twitter do Metrô.

