IPVA 2020 de SP: pagamento da placa 6 com desconto vence nesta quinta-feira

Vence nesta quinta-feira (dia 15) o prazo para motoristas com carro placa final 6 registrados em São Paulo pagarem o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em parcela única com desconto de 3% ou a primeira cota do parcelado em três vezes.

O pagamento do IPVA pode ser feito à vista com desconto de 3%, pago em janeiro, à vista sem desconto, pago em fevereiro, ou em três parcelas, com vencimento em janeiro, fevereiro e março.

O pagamento é feito em qualquer agência bancária, no caixa ou em terminais eletrônicos, pela internet ou em casas lotéricas somente com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor).

PARCELAMENTO

Quem perdeu o prazo pode ainda quitar o imposto com cartão de crédito em empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Veja Aqui.

Essas empresas tem autonomia para definir o número de parcelas para receberem o IPVA e fazem o repasse para o governo.