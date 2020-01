IPTU SP: confira o valor do seu imposto para 2020

A Prefeitura de São Paulo informou nesta quarta-feira que a partir desta sexta-feira (dia 17) começará a enviar aos moradores a notificação do IPTU 2020 (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O vencimento da primeira parcela ou do pagamento em cota única para quem tiver imposto a pagar ocorre em fevereiro. Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 3%.

Para consultar o valor do seu IPTU 2020 e pagar à vista ou a primeira parcela do imposto, basta acessar o link da prefeitura (clique aqui) e buscar a opção Consulta da Emissão Geral e 2ª Via do IPTU.

A Prefeitura avisou também que não enviará boletos mensais para pagamento aos contribuintes que optarem pelo parcelamento.

Para pagar o IPTU, procure qualquer agência bancária, terminal eletrônico, internet banking ou casas lotéricas com o número de cadastro do imóvel (obtido na própria notificação enviada pela prefeitura).