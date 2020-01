Desde helicóptero, lançam um porco na casa de empresário na Argentina

Um fato que aconteceu com Federico Álvarez Castillo, dono da grife Etiqueta Negra, chocou a Argentina. Em um vídeo viralizado nas redes sociais, é possível ver como, de um helicóptero, lançam um animal morto na piscina da casa do empresário em Punta del Este.

¿Cómo podés ser tan infradotado de tirar un cerdito a la pileta, y encima desde semejante altura? Tenés que tener todas las neuronas quemadísimas, loco! Repudio total a FEDERICO ÁLVAREZ CASTILLO, dueño de @EtiquetaNegra. pic.twitter.com/vRfRJVfn8N — Ale (@AleParrilla912) January 15, 2020

Segundo Castillo, ele estava em casa com a sua esposa, Lara Bernasconi, quando escutaram o barulho de um helicóptero voando muito perto da sua casa. Eles foram para o pátio e registraram o momento.

“Eu nunca imaginei o que aconteceria”, disse o empresário, que também afirmou “repudiar esse ato de vandalismo do qual minha família e eu fomos vítimas”. “Ao sair, nos demos conta do ato berrante que nos deixou perplexos, uma piada de muito mau gosto” — ainda que seja possível ouvir risadas no vídeo. Segundo Castillo, a família está tentando esclarecer a situação.

Fonte: Publimetro Chile