Defesa Civil alerta para frente fria com tempestade a partir de quinta em São Paulo

Nesta terça-feira (14), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu alerta para regiões por todo o Estado de São Paulo em decorrência da aproximação de uma frente fria, que pode acirrar as chuvas de verão.

As regiões mais críticas, segundo o órgão, serão o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Baixada Santista, Grande São Paulo, Sorocaba e Campinas.

Entre as próximas quinta (16) e sexta-feira (17) uma nova frente fria chega ao território paulista e, associada a grande oferta de umidade já existente na região, aumenta o potencial para transtornos pelo Estado.

A chuva promete ser mais intensa na quinta-feira, com temporais de forte intensidade, rajadas de vento e descargas elétricas.

Na sexta-feira a preocupação é quanto ao grande volume das chuvas, que podem contribuir para deslizamentos de terra e causar inundações.