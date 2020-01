Prefeitura de SP e Carrefour oferecem curso profissionalizante gratuito para Zona Leste

A Prefeitura de São Paulo lança, em parceria com o Grupo Carrefour, oferece em janeiro as primeiras turmas do PROvarejo. O programa promove a qualificação de jovens e adultos no setor de vendas, varejo, percecíveis e atendimento. Interessados podem se candidatar até segunda-feira (20).

Realizadas no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, na zona leste, o curso acontece entre os dias 21 e 29 de janeiro em dois horários: manhã, das 9h às 13h, e durante a tarde, das 14h às 18h.

A capacitação, que totaliza 28 horas de aulas, garante ao participante a certificação da Associação Brasileira de Supermercados e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

O participante deve ter no mínimo 18 anos e ter completado o ensino médio. As inscrições serão feitas no formulário neste link.

No primeiro dia de aula, é necessário apresentar RG; CPF e certificado de reservista, para homens.