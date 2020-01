Carro fura sinalização de obra e cai em buraco na avenida Itaquera

Duas faixas da avenida Itaquera, na zona leste de São Paulo, estão bloqueadas por causa de um grande buraco no meio da via. O espaço estava sinalizado com cones e redes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), mas no início da manhã um carro não viu a sinalização e acabou caindo dentro da cratera.

Um guincho foi deslocado ao local, na altura da rua Frei Bernardo de Brito, e próximo à avenida Aricanduva, para a remoção do veículo, que ocorreu por volta das 7h30.

A Subprefeitura de Itaquera afirmou que obras de desobstrução de galeria de águas pluviais e nivelamento de guias curvas são realizadas no local desde o dia 6 de janeiro. "Esta administração regional esclarece que desde o início dos trabalhos o local foi sinalizado e, nesta quarta-feira (15), a sinalização está reforçada com a disposição de malotões", diz a nota.

A previsão do município é de que os trabalhos sejam concluídos e o local liberado até sexta-feira (17).