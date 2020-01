Licitação dos uniformes das escolas municipais de São Paulo é cancelada

A Prefeitura de São Paulo cancelou a licitação para a compra de uniformes escolares destinados a alunos da rede municipal. As 20 empresas participantes foram reprovadas nos testes de qualidade ou não cumpriram exigências do edital.

Seriam comprados 660 mil kits ao custo de R$ 130 milhões. Cada aluno receberia cinco camisetas, uma calça, uma bermuda, uma blusa de frio, um par de tênis e cinco de meia.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), vai explicar em entrevista coletiva, às 11h desta terça-feira (14), os problemas na licitação e quais serão as alternativas. As aulas recomeçam no dia 5 de fevereiro.

Veja também:

Inauguração de base brasileira na Antártica é adiada pelo ‘mau tempo’

Abaixo da inflação, salário mínimo de 2020 pode subir para R$ 1.045