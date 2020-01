Sérgio Moro é convidado no Roda Viva da próxima segunda-feira

O ministro da Justiça Sérgio Moro, ex-juiz famoso por sua atuação na Operação Lava Jato em Curitiba, será convidado do programa Roda Viva na TV Cultura. A entrevista acontece ao vivo, e vai ao ar na próxima segunda-feira (20), às 22h.

LEIA MAIS:

Bolsonaro sobre Democracia em Vertigem, candidato brasileiro ao Oscar: ‘Ficção e porcaria’

A edição também será estreia da jornalista Vera Magalhães no comando do Roda Viva. Neste formato, o convidado senta no centro de uma roda formada por jornalistas, especialistas e outros entrevistadores relacionados ao tema. Estes dividem-se em turnos para fazer uma pergunta ao entrevistado.

"Moro é um dos personagens mais interessantes deste momento", diz a nova mediadora do Roda, Vera Magalhães, ao BR Político. "Será uma chance para falar sobre a polêmica em torno da inclusão do juiz de garantias no pacote anticrime, sua relação com Jair Bolsonaro e os planos futuros".

Há ainda a expectativa de, nesta edição, serem abordadas as conversas divulgadas pelo veículo The Intercept Brasil – que retratam aspectos da relação entre Moro e procuradores da Lava Jato.

Sérgio Moro já compareceu ao programa como convidado anteriormente, ainda na posição de juiz da Operação Lava Jato, em 2018.