Preso algemado foge de delegacia de São Paulo pela porta da frente

Um homem detido pela polícia conseguiu fugir de uma delegacia no Butantã, zona oeste de São Paulo, na noite de segunda-feira (13). Ele estava algemado e se aproveitou da distração dos agentes para sair correndo pela porta da frente do local.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito e outros dois homens foram detidos em uma investigação sobre roubo de carga. No momento da fuga do 75º DP (Jardim Arpoador), o preso estava para assinar um documento antes de dar entrada no local.

A fuga ocorreu por volta das 19h30. Ao correr, um policial disparou um tiro para contê-lo, mas não insistiu pois a delegacia estava cheia. O homem segue foragido e os suspeitos presos com ele foram levados para um CDP (Centro de Detenção Provisória).

Ainda segundo a polícia, a mãe do suspeito estava no local no momento da fuga. Ela nega a participação do filho nos crimes e relatou não ter informações de seu paradeiro.