Prefeitura de São Paulo divulga roteiro de bloquinhos do Carnaval

O roteiro dos bloquinhos do Carnaval deste ano em São Paulo foram divulgados no último sábado pela prefeitura. Ao todo, foram publicadas as programações de 796 blocos dos 865 inscritos. As regiões da Sé (centro) e de Pinheiros (zona oeste) concentram a maior quantidade de blocos, com 240 e 128, respectivamente. Até a data do desfile, os percursos podem sofrer alterações.

Para este ano, o largo da Batata, na avenida Brigadeiro Faria Lima (zona oeste), deve ficar de fora da festa por conta dos tumultos, arrastões e brigas que ocorreram ano passado.

Mas novas vias devem entrar no esquema dos foliões, como as avenidas Gastão Vidigal e Guilherme Dumont Villares, também na zona oeste. As que fizeram sucesso, como Tiradentes, Marquês de São Vicente e Luís Carlos Berrini continuam na programação.

O Carnaval deste ano começa no dia 15 de fevereiro e se estende até dia 1º de março.