Petrobras corta preço da gasolina e do diesel nas refinarias

A Petrobras anunciou queda do preço da gasolina e do diesel, puxada pela redução do preço internacional do petróleo desde a semana passada, com o recuo das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. O valor da gasolina e do diesel será reduzido em 3% a partir de hoje nas refinarias. A gasolina não sofria um reajuste desde 1º de dezembro. Já o diesel estava estável desde 21 de dezembro.

O presidente da Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), Paulo Miranda Soares, afirmou, porém, que, para o consumidor, a redução do preço deve demorar algum tempo, porque as distribuidoras têm um estoque estimado entre 15 milhões e 20 milhões de litros.

“Só baixa o preço quando ela [distribuidora] vender o estoque que comprou mais caro”. Para chegar à bomba, deve demorar 15 dias, “porque a concorrência é muito grande no setor de revenda”, disse Soares à Agência Brasil.

O petróleo subiu após um contra-ataque do Irã que mirou bases dos EUA no Iraque em 7 de janeiro. Na semana passada, os valores do Brent, referência internacional, fecharam em queda de 5,3%, em níveis inferiores aos registrados antes do início das tensões geopolíticas.

Em meio a possíveis efeitos de tensões no Oriente Médio sobre os preços dos combustíveis, o governo tem estudado alternativas para aliviar repasses de altas do petróleo.