Metrô fecha novo contrato para retomar obras da linha 17-Ouro

As obras da linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo devem ser retomadas nos próximos meses. Na segunda-feira (13), a empresa assinou um contrato para a finalização do ramal, em obras desde 2011 e com previsão inicial de entrega para a Copa do Mundo de 2014.

A empresa Constran Internacional será responsável pela finalização da estrutura, hoje 86% concluída, a um custo de R$ 494 milhões. O cronograma de obras ainda será definido entre o Metrô e a construtora.

A linha 17-Ouro teve os trabalhos parados após a recisão do contrato, no primeiro semestre do ano passado, com o consórcio CMI, formado pela Andrade Gutierrez, Scomi e CR Almeida. Na época, o governo estadual alegou lentidão nos trabalhos e atrasos.

Com as obras retomadas, será necessária a finalização da via, além da conclusão do pátio Água Espraiada e das sete estações da linha, que liga o Aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, da linha 9-Esmeralda da CPTM, na zona sul de São Paulo. O ramal ainda fará conexão com a linha 5-Lilás na estação Campo Belo.