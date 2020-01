IPVA 2020: placa final 5 tem até quarta para pagar com desconto

Os donos de carro em São Paulo cujas placas terminam em 5 tem até esta quarta-feira para pagar o IPVA 2020 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em parcela única com desconto de 3% ou a primeira parcela do imposto. Outra opção para o proprietário é pagar em parcela única, em fevereiro, mas sem o desconto.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, caixa eletrônico, caixa lotérica ou pelo Internet Banking apenas com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor).

O contribuinte que desejar também pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o pagamento independentemente do número final da placa do veículo.

DPVAT: valor é igual ao de 2019

Em meio a uma disputa jurídica, o valor do DPVAT, seguro obrigatório de veículos, será a princípio o mesmo do ano passado, após liminar do STF (Supremo Tribunal Federal). Para carros, ele sairá R$ 16,21, e, para motos, R$ 84,58.

Veja tabela do IPVA 2020: