Fatecs divulgam lista dos aprovados para matrícula no primeiro semestre de 2020

As Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo divulgaram nesta terça-feira a lista dos convocados para matrícula para o primeiro semestre de 2020. Confira a lista aqui.

Além da lista dos convocados, o endereço traz ainda a classificação geral do vestibular. As listas também serão fixadas nas unidades da Fatec.

LEIA TAMBÉM:

Homem vê casa pegar fogo, perde cachorro e passa semanas perdido no Alasca

IPVA 2020: placa final 5 tem até quarta para pagar com desconto

Os convocados na primeira lista deve efetuar suas matrículas entre os dias 15 e 16 de janeiro nas unidades onde o vestibulando pretende estudar.

No dia 17, as Fatecs divulgarão uma segunda lista para as vagas que não foram preenchidas no prazo. Os candidatos da segunda chamada devem se matricular no dia 20.

Para se matricular, o candidato de apresentar os seguintes documentos:

Foto 3 x4 recente

certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente

histórico escolar completo do Ensino Médio ou equivalente

certidão de nascimento ou casamento

carteira de identidade (RG)

cadastro de pessoa física (CPF)

documento de quitação com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino

Todos os documentos devem ser originais, acompanhados de 1 cópia.

Para mais detalhes, consulte o Manual do Candidato.