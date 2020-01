EMTU: Tarifas dos ônibus intermunicipais ficam mais caras a partir de domingo

A partir deste domingo (19), as tarifas dos ônibus intermunicipais do Estado de São Paulo ficarão mais caras. O aumento foi confirmado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Cada área de atuação do serviço – São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Baixada Santista, Campinas e Sorocaba – terá um reajuste diferente, ainda não divulgado pela gestora do serviço de transporte.

Um aviso sobre as novas tarifas foi enviado na segunda-feira (13) pelo secretário dos Transporte Metropolitanos, Alexandre Baldy, à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Veja também:

Alunos da rede municipal de SP terão cartão com R$ 215 para comprar uniforme

Preso algemado foge de delegacia de São Paulo pela porta da frente