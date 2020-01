Carreta tomba no Rodoanel e bloqueia faixas no acesso da rodovia Régis Bittencourt

Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (14) no acesso do km 29 do Rodoanel para a rodovia Régis Bittencourt. Duas faixas estão bloqueadas no momento.

Segundo a CCR Rodoanel, uma pessoa ficou levemente ferida e foi encaminhada para um hospital da região. Há lentidão na aproximação da ocorrência; no entanto, o motorista que utiliza a Régis Bittencourt, sentido São Paulo, reduz a velocidade entre os km 283 e 274 por reflexo do acidente.