São Paulo lança programa de visitas com guia a parques naturais

A Prefeitura de São Paulo dá início na terça-feira (14) ao projeto-piloto de visitação aberta e gratuita a parques naturais municipais – que antes só podiam ser visitados com agendamento prévio.

O objetivo é oferecer à população a possibilidade de visitar áreas com presença de remanescentes da Mata Atlântica, com trilhas, espaços de convivência, lagos, parquinho para as crianças, além de atividades educativas com informações e curiosidades sobre a biodiversidade dos locais. Durante as trilhas guiadas, os visitantes poderão observar e identificar as belezas da fauna e da flora presentes.

A primeira visita monitorada será amanhã, no parque Itaim (zona sul), às 10h. O local conta com a trilha do Tatu, a trilha do Ribeirão Itaim e o bosque do Silêncio, além de parquinho.

As visitações abertas seguem por outros três parques na zona sul, um em cada dia fixo na semana. Às segundas, será a vez do Jaceguava, às quartas, no Varginha, e às quintas, no Bororé. A partir do dia 4 de fevereiro, o parque Fazenda do Carmo, na zona leste, também entra na lista, com passeios sempre às terças – assim como no Itaim –, completando as cinco áreas verdes do projeto-piloto.

Todos os parques, com exceção do Carmo, abrirão também nos fins de semana. Às sextas-feiras, os locais fecham para manutenção. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

Arte/Metro

1.948 hectares de área estão disponíveis nos cinco parques, somados. Cada hectare equivale a um campo de futebol, aproximadamente. Todos os parques funcionam das 8h às 17h.

Parque Itaim

Rua Amaro Alves do Rosário, 2.676

Terça-feira, sábado e domingo

Parque Jaceguava

Avenida do Jaceguava, 1.100

Segunda-feira, sábado e domingo

Parque do Carmo

Estrada da Fazenda do Carmo, 350

Terça-feira

Parque Varginha

Avenida Paulo Guilguer Reimberg, 6.200

Quarta-feira, sábado e domingo

Parque Bororé

Estrada das Vieiras, s/nº

Quinta-feira, sábado e domingo