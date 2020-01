Rodízio de veículos volta a operar em São Paulo; veja regras

O rodízio municipal de veículos volta a valer a partir desta segunda-feira (13) na capital. A restrição para a circulação dos veículos leves estava suspensa por determinação da Prefeitura de São Paulo desde o dia 23 de dezembro do ano passado devido ao período de festas de fim de ano, quando o fluxo de carros diminui na cidade. Com o término das férias, o tráfego tende a aumentar.

O rodízio de veículos funciona em dias úteis, entre 7h e 10h e depois entre 17h e 20h. Durante esses horários, os veículos não podem circular no centro expandido. Nesta segunda, a restrição vale para os que têm placas com fim 1 e 2. Não há rodízio nos finais de semana e feriados.

O desrespeito ao rodízio é uma infração de nível médio, com multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista. No ano passado, até setembro, 1,782 milhão de motoristas foram multados. A suspensão do rodízio foi determinada no dia 23 de dezembro.

