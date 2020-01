Homem morre atropelado pelo próprio caminhão na marginal Pinheiros

Um homem morreu atropelado pelo próprio caminhão no acesso à ponte Morumbi, na marginal Pinheiros, zona sul de São Paulo, no início desta segunda-feira (13).

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a vítima, de 60 anos, desceu do veículo para verificar o pneu. O carro, porém, não estava com o freio de mão puxado e acabou atropelando

o homem.

O acesso da marginal Pinheiros, sentido Interlagos, para a ponte do Morumbi, foi totalmente bloqueado para o atendimento da ocorrência, atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. O homem morreu antes da chegada do resgate.

Veja também:

Apesar de alta, etanol segue mais vantajoso do que a gasolina em São Paulo

São Paulo proíbe utensílios de plástico descartáveis em comércios