Harry e William negam alegações de bullying na família real

Após uma matéria, publicada em um jornal do Reino Unido, afirmar que o relacionamento de Harry e William era 'falso' 'ofensivo' e 'potencialmente prejudicial', os dois emitiram uma declaração conjunta negando alegações de 'bullying' dentro da família real.

Porta-vozes do duque de Sussex e do duque de Cambridge disseram: “apesar das negativas claras, uma história falsa foi publicada em um jornal do Reino Unido hoje especulando sobre a relação entre o duque de Sussex e o duque de Cambridge. Para irmãos que se preocupam profundamente com os problemas que envolvem a saúde mental, o uso da linguagem inflamatória dessa maneira é ofensivo e potencialmente prejudicial”.