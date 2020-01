Filipinas entram em alerta máximo após erupção de vulcão

As Filipinas estão em estado de alerta máximo para a erupção do vulcão Taal, situado 100 quilômetros ao sul da capital Manila.

Desde o último domingo (12), quando despertou, a montanha já expeliu grandes colunas de fumaça, iluminadas por raios e rios de lava, e as autoridades alertaram para o risco de uma "erupção explosiva".

Centenas de voos foram cancelados por precaução, e o governo solicitou a "evacuação total" em um raio de 17 quilômetros a partir do vulcão. Essa zona abriga cerca de 500 mil pessoas.

A dog and its companion seems to get lost in a maze of fallen trees caused by the thick ash from Taal Volcano while a bird is perched on a branch, unable to fly because of wet ash on its flight feathers. The bird fell from its perch as I was taking its photo. ☹️ pic.twitter.com/anlDvPTCqa

— Raffy Tima (@raffytima) January 13, 2020