Caminhão da Serasa faz atendimento em São Paulo para consulta e negociação de dívidas

Entre esta segunda (13) e sábado (18), o caminhão itinerante da Serasa estaciona na praça do Patriarca, na Sé, com serviços gratuitos. Consumidores poderão, das 8h às 18h, consultar o CPF, conhecer sua pontuação de crédito e acessar renegociações de dívidas atrasadas e/ou negativadas.

Para renegociação de dívidas, o Serasa tem 46 empresas parceiras entre bancos, cartões de crédito, operadoras de telefonia e TV por assinatura. Além do caminhão, o consumidor pode tentar quitar suas dívidas nas agências do birô de crédito e no site serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online.

A carreta passará por mais de 40 cidades até dezembro, totalizando mais de 18 mil km rodados. Entre elas estão as capitais Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Vitória, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

