Rodízio de veículos em São Paulo volta nesta segunda

Motorista, prepare-se: nesta segunda-feira (13), o rodízio será retomado na capital.

Assim, a partir do início desta semana, quem circular nas áreas de restrição pode levar multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Na segunda, não podem circular no chamado centro expandido das 7h às 10h e das 17h às 20h veículos com placas de final 1 e 2. Na terça-feira, de final 3 e 4 e assim por diante.

No ano passado, até setembro, 1,782 milhão de motoristas foram multados. A suspensão do rodízio foi determinada no dia 23 de dezembro.

Liberação para deficientes

Portaria da SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes) ampliou o acesso à liberação do rodízio para pessoas com deficiência que morem fora da Grande São Paulo.

Para isso, de acordo com a pasta, é necessário que o beneficiário ou quem o transporta comprove a necessidade da isenção de rodízio. O pedido deve ser feito no DSV (Departamento de Operação do Sistema Viário). As informações estão no site www.prefeitura.sp.gov.br, na aba “Isenção de Rodízio”. Atualmente, 160.854 veículos estão cadastrados no DSV da capital para a isenção de rodízio por transportar pessoa com deficiência.