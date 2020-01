Previsão do tempo: São Paulo segue com tempo instável nesta segunda

Nova semana, mesmo clima na cidade de São Paulo. A capital paulista terá mais um dia de clima quente e pancadas de chuva isoladas nesta segunda-feira (13).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à prefeitura, o dia será marcado por tempo instável e chuva intermitente – aquela que começa, para, começa de novo… – em toda a região metropolitana.

"Este cenário futuro mantém o potencial para a formação de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de terra", afirma a nota.

As temperaturas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ficam entre 21ºC e 25ºC. Apesar do calor, o dia fica nublado e o índice de umidade do ar permanece alto – o que não é uma desculpa para não se hidratar! Beba água!

A tendência para a semana é que as temperaturas aumentem, junto com a intensidade e o volume da chuva.