Oito eventos que vão marcar o ano de 2020

Prepara! Ano promete altas emoções para o esporte e momentos decisivos nos Estados Unidos. Metro Jornal separou alguns dos principais eventos para os próximos meses.

31 de janeiro – Termina o prazo para o Brexit

A saída do Reino Unido da União Europeia estava prevista para 29 de março do ano passado, mas foi adiada diversas vezes. No entanto, o Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, obteve maioria das cadeiras nas eleições gerais de dezembro. Agora, Johnson tem apoio para que seu acordo passe e seja garantido antes mesmo do prazo, no final de janeiro.

9 de fevereiro – Oscar

A 92ª cerimônia de premiação da academia vai eleger os melhores filmes de 2019 no Dolby Theater, em Hollywood, Califórnia, nos EUA. A imprensa destaca o longa “Era uma vez em Hollywood”, de Quentin Tarantino, como possível vencedor dos prêmios de Melhor Filme e Melhor Diretor.

Junho e julho – Eurocopa 2020

O campeonato das seleções europeias de futebol masculino vai ser realizado em 12 países. Pela primeira vez, o VAR vai ser usado na competição. Ao todo, 24 seleções vão disputar a Eurocopa e Portugal vai defender o título conquistado em 2016. O jogo de abertura será no estádio Olímpico de Roma, entre Turquia e Itália. A final e as semifinais serão realizadas no estádio Wembley, em Londres. O campeonato será disputado no período de 12 de junho a 12 de julho.

12 de junho a 12 de julho – Copa América

Os jogos da Copa América serão disputados na Argentina e na Colômbia, no mesmo período que a Eurocopa. É a primeira vez desde 1983 que o torneio é sediado em dois países diferentes. Serão 12 seleções, incluindo o Brasil, vencedor do campeonato de 2019 e detentor de 9 títulos. Após esta edição, o torneio passará a ser a cada quatro anos, com a próxima edição em 2024.

17 de julho – Viagem para Marte

A Nasa vai lançar a missão exploratória para Marte em 17 de julho. Serão investigados o ambiente do planeta vermelho, sua superfície, geologia e história. A missão também vai avaliar se no passado houve vida e suas condições ambientais de desenvolvimento no planeta. A nave está programada para pousar em Marte em fevereiro de 2021.

24 de julho a 9 de agosto – Olimpíada 2020 em Tóquio

A competição esportiva de Tóquio vai reunir cerca de 11 mil atletas de 206 países. Nesta edição, novas modalidades esportivas foram incluídas, como 3×3 no basquete, skate, surfe e a volta do ciclismo Madson. A Rússia foi banida de grandes eventos esportivos no fim do ano passado pela Agência Mundial Antidoping. Os atletas russos poderão participar da competição sob uma bandeira olímpica neutra.

3 de novembro – Eleições presidenciais nos Estados Unidos

Os norte-americanos irão às urnas nesta data para escolher presidente e vice-presidente do país para os próximos quatro anos. O republicano Donald Trump, atual chefe do governo, vai concorrer à reeleição. Enquanto isso, ao menos 29 membros do Partido Democrata pleiteiam a candidatura para a corrida eleitoral. O vencedor assume em 20 de janeiro de 2021. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, brincou que iria interferir nas eleições presidenciais de 2020, após a confirmação da investigação dos EUA de que o país se intrometeu nas pesquisas de 2016.

Dezembro – Lançamento do PlayStation 5

A Sony anunciou um dos mais importantes eventos para os gamers em 2020: a empresa vai lançar um novo console com interface completamente nova para os usuários. O novo PlayStation promete aumentar a sensação de imersão nos jogos por meio do tato.