Foguetes atingem base usada pelos Estados Unidos no Iraque

Oito foguetes do tipo Katyusha atingiram a base aérea de Balad, cerca de 90 quilômetros ao norte de Bagdá, capital do Iraque, neste domingo (12).

O complexo militar abriga tropas dos Estados Unidos, mas a maioria dos americanos já havia se retirado do local por causa das tensões com o Irã, segundo fontes citadas pela agência AFP. Quatro iraquianos ficaram feridos.

Bases dos EUA no Iraque sofreram diversos ataques com foguetes e morteiros nos últimos meses, em ações que mataram sobretudo militares iraquianos, mas também um funcionário terceirizado americano, em 27 de dezembro.

Os Estados Unidos alegam que esses ataques são organizados por milícias xiitas pró-Irã, o que motivou o bombardeio que matou o general Qassem Soleimani, militar mais poderoso do país persa, em 3 de janeiro.

Em retaliação, o Irã disparou mísseis balísticos contra duas bases militares usadas pelos EUA no Iraque, mas sem deixar mortos. De acordo com a Guarda Revolucionária iraniana, o objetivo não era "matar soldados inimigos".

Teerã diz que sua resposta foi "proporcional", mas milícias xiitas prometeram se vingar da morte de Soleimani. Na mesma madrugada dos ataques contra as bases americanas, em 8 de janeiro, o sistema de defesa antiaérea do Irã derrubou um avião da Ukraine International Airlines com 176 pessoas a bordo. Todas morreram.