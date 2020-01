Carro com oito pessoas capota e homem morre na zona sul de São Paulo

Uma pessoa morreu após o capotamento de um carro na região do Grajaú, zona sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (12). O acidente ocorreu na estrada de Cocaia, sentido bairro, próximo da rua João da Costa Moreira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal foi um homem de 36 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O veículo, uma picape Fiorino, ano 1990, estava com oito pessoas no momento do capotamento. As outras sete ficaram feridas.

Ao menos três passageiros foram levados para hospitais da região com ferimentos graves, incluindo um jovem de 17 anos com traumatismo craniano e uma mulher de 20 com ferimentos no braço.

Uma faixa e a calçada da via foram bloqueadas no momento, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), para o atendimento da ocorrência, que teve presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).