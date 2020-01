Sisu 2020: simule sua nota e confira se você seria aprovado na universidade dos seus sonhos

Uma das principais preocupações dos jovens que desejam ingressar em universidades públicas é se a nota obtida no ENEM, de fato, será a ideal para conquistar uma vaga no curso ou na instituição desejada. Sabendo disso, a Stoodi, plataforma de estudos online, lançou o Simulador Sisu 2020 que permite ao estudante ter uma previsão de como será sua performance quando o Sisu disponibilizar oficialmente o ranking.

O simulador consegue estimar as chances de aprovação a partir das provas de matemática, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e códigos, e redação, seguido do curso desejado e o Estado em que pretende estudar. A plataforma utilizará como base a nota de corte do sistema.

"A principal motivação para se desenvolver o Simulador Sisu é ajudar o estudante em um momento delicado e de muita ansiedade. A gente sabe que o período entre a divulgação das notas do Enem e a abertura da inscrição no SISU é pequeno, mas pode gerar muita angústia. Dar informações que ajudem o estudante a lidar melhor com esse momento faz parte do propósito do Stoodi", afirma Tiago Previato, Gerente de Produtos do Stoodi.