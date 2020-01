Confira programas para fazer em família em São Paulo durante as férias de janeiro

Ao longo deste mês, museus e parques oferecem programações especiais para divertir a garotada que está em casa. O Metro Jornal separou algumas atrações para você se programar e levar os pequenos. Há opções gratuitas e pagas e dá tempo para curtir mais de uma!

Atrações no Museu do Futebol

O Museu do Futebol oferece até o dia 26 atividades gratuitas na área externa como futmesa, futesinuca e futebol de botão. Bebês de até 3 anos terão blocos gigantes de espuma e circuito com obstáculos de EVA. Até o dia 25, quem doar chuteiras em bom estado entra de graça no museu. Museu do Futebol. Praça Charles Miller, Pacaembu (zona oeste de SP). De terça a domingo, 9h às 17h. Ingresso: R$ 20 (meia-entrada: R$ 10).

Divulgação/Museu do Futebol

Trilha guiada no Butantan

Quem for ao Instituto Butantan neste mês poderá observar fungos pelo microscópio no Museu de Microbiologia, que abrirá seu laboratório, participar de uma escavação arqueológica –nos dias 18 e 19 – e passear por trilha na Mata Atlântica – no próximo sábado. Instituto Butantan. Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã (zona oeste de SP). De terça a domingo, das 9h às 17h. Ingresso para museus: R$ 7 (meia-entrada: R$ 3,50).

Divulgação/Instituto Butantan

Bastidores do Zoológico

A programação de férias do Zoológico de São Paulo, que vai até o dia 31, inclui observação de aves às segundas-feiras, visita aos bastidores às terças e quintas a partir das 10h, caminhada histórica às sextas-feiras. Zoológico de São Paulo. Av. Miguel Estefano, 4.241, Água Funda (zona sul de SP). De segunda a domingo, das 9h às 17h. Ingressos de R$ 10 a R$ 20 (crianças até 5 anos e pessoas com deficiências – grátis).

Divulgação/Zoológico

Caça ao tesouro em Santo André

Como parte da programação de férias da Sabina Escola Parque de Conhecimento, os visitantes poderão participar de caça ao tesouro, oficinas de pipa e outras atividades educativas. A programação está neste site. Sabina Escola Parque de Conhecimento. Rua Juquiá, Santo André. De terça a domingo, das 9h30 às 17h. Ingressos: R$ 20 (meia-entrada: R$ 10, grátis para estudantes da rede municipal de Santo André).

Julio Bastos/Prefeitura de Santo André

Exposição no Parque

Tietê Esculturas de arara, aranha, macaco e pássaro, feitas com material reciclado – como gaiolas, fio telefônico e canudos –, estão no gramado em frente ao museu do Parque Ecológico do Tietê, em exposição que trata do tráfico de animais silvestres. Parque Ecológico do Tietê. Rua Guira Acangatara, 70, Engenheiro Goulart (zona leste de SP). De segunda a domingo, das 8h às 17h. Entrada gratuita.

Divulgação

Festival de Verão em SBC

Em São Bernardo tem shows nos fins de semana. No sábado se apresentam os cantores Felipe Araújo e Suel. No domingo, as principais atrações são Luana Prado e Ferrugem. Yasmim Santos se apresenta dia 18 e a dupla João Bosco e Vinícius, no dia 19. Festival de Verão. Paço Municipal. Praça Samuel Sabatini, 50 São Bernardo. Dias 11, 12, 18 e 19, das 14h às 21h. Entrada gratuita.