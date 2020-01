Prepare-se! Domingo será de chuvas volumosas em toda Grande São Paulo

Depois de um sábado de muito calor, este domingo, 12 de janeiro, segue a mesma tendência, mas com leve declínio da temperatura e tendência para chuvas volumosas durante todo o dia na Grande São Paulo.

As condições climáticas no litoral, por onde uma frente fria passa no período e de instabilidade no interior, contribuem para a formação dos temporais.

As temperaturas oscilam entre mínima de 22°C e a máxima prevista de 27°C, um pouco mais fresco do que os outros dias da semana.

As informações são d0 CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

Veja dicas do CGE no caso de alagamentos e enchentes:

Pontos de alagamento

Fique atento às orientações transmitidas pela Prefeitura nos momentos de chuva através dos meios de comunicação;

Evite sair quando ocorrerem chuvas fortes;

Se sua residência costuma inundar, prepare lugares altos ou prateleiras para guardar objetos de maior valor;

Mantenha telhados e calhas consertados;

Conserve drenagens, valas e canaletas desobstruídas;

Nunca jogue lixo nas ruas, em encostas, córregos, margens de rios ou áreas verdes;

O lixo provoca entupimentos dos bueiros e ramais de drenagem. Lugar de lixo é no lixo;

A remoção da camada vegetal das encostas causa deslizamantos.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos

Evite transitar em ruas alagadas.

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas. Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Ao planejar suas viagens, há menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 1188 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

O que fazer em caso de enchentes

Procure manter-se informado sobre as áreas de risco;

Evite cruzar ruas alagadas;

Mantenha-se longe da rede elétrica;

Se a chuva causou rachaduras ou outro problema grave em sua casa, chame a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193);

Se sua casa for condenada pela Defesa Civil, saia o quanto antes.

É preciso estar alerta aos males trazidos pelas enchentes