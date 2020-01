CIEE promoverá semana de orientação profissional em estações do metrô de SP

Entre os dias 13 e 17 de janeiro, os estudantes que passarem pelas estações Corinthians-Itaquera, São Mateus, Tatuapé, Paraíso e Vila Prudente terão a oportunidade de obter orientações profissionais gratuitas.

Durante esses dias, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) estará com uma equipe oferecendo dicas de como se portar em uma entrevista, buscar vagas de estágio e se cadastrar no CIEE Saber Virtual – curso EAD gratuito.

De acordo com Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de Atendimento do CIEE, o objetivo é levar conhecimento para jovens que desejam entrar no mundo do trabalho.

"O CIEE e o Metrô de São Paulo têm muito em comum e nesta ação unimos o útil ao agradável. Para os jovens que utilizam o transporte público diariamente, nada melhor do que aproveitar o tempo para tirar dúvidas sobre empregabilidade e postura profissional", conta.

Confira a agenda:

Segunda-feira, 13/01: Corinthians-Itaquera (Linha 3)

Terça-feira, 14/01: São Mateus (Linha 15)

Quarta-feira, 15/01: Tatuapé (Linha 3)

Quinta-feira, 16/01: Paraíso (Linha 1)

Sexta-feira, 17/01: Vila Prudente (Linha 2)

Horário: 10h às 15h