Primeira-ministra da Finlândia defende semana útil de 4 dias e 6 horas de trabalho

Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia, afirmou que a jornada de trabalho ideal para o seu país deveria ter somente 6 horas de trabalho em 4 dias da semana. Atualmente, a Finlândia conta com o modelo parecido com o brasileiro de 40 horas semanais (8 horas por dia e 5 dias por semana).

Segundo ela, a redução da jornada de trabalho pode proporcionar benefícios para todos. “Eu acredito que as pessoas merecem passar mais tempo com suas famílias, com as pessoas que elas amam, com seus hobbies e com outros aspectos de suas vidas, como o consumo de cultura. Esse pode ser um grande passo para todos nós no que se refere à vida e ao trabalho”, explicou ao Parlamento.

A posição da primeira-ministra vai de encontro com a dos estudiosos. O professor Eric Roberts, da Universidade de Stanford, desenvolveu um artigo constatando que a redução da jornada de trabalho promove mais produtividade.

“Os funcionários sobrecarregados de trabalho podem simplesmente ser substancialmente menos produtivos em todas as horas do dia de trabalho, o suficiente para que sua produtividade média diminua na medida em que as horas adicionais em que estão trabalhando não forneçam nenhum benefício (e, de fato, são prejudiciais)”, enfatiza.