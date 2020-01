Previsão do Tempo: sábado será abafado e chuvoso em São Paulo

O sábado (11) pode receber pancadas de chuva, continuando a tendência vista nesta semana na capital paulista.

LEIA MAIS:

Mega-Sena tem prêmio acumulado de R$ 10 milhões para sorteio de sábado

Terapia com música ao lado do cônjuge pode ajudar pacientes de Alzheimer

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o calor pode chegar a 30ºC em São Paulo.

Ao fim da tarde, a aproximação de uma frente de instabilidade pode trazer pancadas intensas de chuva. O potencial de tempestade, segundo o CGE, é alto à tarde e moderado à noite. Há possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas durante as pancadas.

"As áreas de instabilidade passam a atuar com maior intensidade e abrangência a partir da tarde e se prolongam para o período da noite com até forte intensidade", alerta o órgão, "o que eleva o risco para a formação de alagamentos, transbordamentos de córregos e deslizamentos de terra em áreas de risco, além de quedas de árvores."

A mínima de temperatura fica em torno dos 22ºC.