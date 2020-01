Metrô conclui ampliação de túnel que liga as estações Consolação e Paulista

O Metrô de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (10) a conclusão, antecipada, das obras no túnel de ligação entre as estações Consolação, da linha 2-Verde, e Paulista, da linha 4-Amarela. O trabalho teve início no dia 2 de janeiro e tinha previsão de ser concluído apenas no fim do mês.

O objetivo da obra era ampliar o espaço do corredor, ao realocar, em 37 centímetros, as duas esteiras remanescentes da interligação, que ficam no sentido Consolação. "Essa medida permite mais fluidez no fluxo de pessoas que trafegam neste túnel", afirmou o Metrô, em nota.

Em novembro de 2018, o Metrô de São Paulo removeu quatro das seis esteiras disponíveis no túnel. As esteiras mantidas, no sentido Consolação, ajudam no deslocamento pelos mais de 160 metros de subida. Segundo a empresa, desde a inauguração, em 2010, o túnel que faz a conexão das linhas fica lotado nos horários de pico, e muitos usuários se espremem para acessar as esteiras em uma tentativa de acelerar a transferência.