Mega-Sena tem prêmio acumulado de R$ 10 milhões para sorteio de sábado

O prêmio da Mega-Sena está acumulada novamente e para o sorteio deste sábado (dia 11) a loteria vai pagar ao acertador das seis dezenas um prêmio estimado, segundo dados da Caixa Econômica Federal, em R$ 10 milhões.

No sorteio realizado na última quarta-feira, embora nenhum apostador tenha acertado os números do prêmio principal, 29 apostadores acertaram a quina e cada um ganhou R$ 58.660,41. Outros 1.969 apostadores fizeram a quadra e cada um levou para casa R$ 1.234,23.

Os números sorteados para Mega-Sena na última quarta-feira foram:

13, 14, 29, 30, 48, 59

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país até as 19h. A aposta mínima custa R$ 4,50.